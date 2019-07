Le capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez, auteur dimanche de son deuxième but à la coupe d’Afrique des nations CAN-2019, est revenu à un but de Lakhdar Belloumi, meilleur réalisateur algérien en phases finales avec six banderilles. Avec un total de 5 réalisations en phases finales, Mahrez rejoint Djamel Menad et se positionne à un but de Lakhdar Belloumi, en tête du classement des meilleurs buteurs algériens dans l’histoire de la CAN avec six buts inscrits lors des éditions de 1980 (2 buts), 1984 (2) et 1988 (2). Le joueur de Manchester City en est à cinq réalisations en trois coupes d’Afrique.

Il avait ouvert son compteur lors de la CAN-2015 en Guinée-équatoriale face au Sénégal (2-0), avant de récidiver deux années plus tard à la CAN-2017 au Gabon, en signant un doublé lors du premier match du premier tour face au Zimbabwe (2-2). Mahrez aura donc la possibilité d’occuper conjointement la tête du classement historique des buteurs algériens, dès le match des quarts de finale de la CAN-2019 jeudi prochain à Suez.