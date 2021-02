C'est l'histoire de Sharif Mohamed, 32 ans, conducteur d'engin motorisé, capable de dépenser 200000 euros en cinq semaines. En réalité, c'est un escroc qui a volé le joueur algérien de Manchester City, Riyad Mahrez. L'histoire se déroule en 2017, Riyad Mahrez a remporté l'année précédente la Première League avec Leicester. Le meilleur joueur du championnat anglais égare une carte bancaire sans s'en rendre compte et celle-ci tombe entre les mains de Sharif Mohamed. Un conducteur d'engin motorisé de 32 ans qui va se transformer en escroc sans le moindre scrupule. En possession d'une des cartes bancaires de la star de football, Sharif Mohamed va goûter à une vie luxueuse. The Sun révèle qu'en cinq semaines, ce dernier va dépenser 200000 euros sans autorisation et sans que Riyad Mahrez ne le remarque. L'escroc va se permettre de dilapider l'argent de l'actuel joueur de Manchester City, durant plusieurs voyages, dont un à Ibiza, dans des hôtels réputés. Pris d'une vraie fièvre acheteuse, Sharif Mohamed, va fréquenter les plus belles adresses de Londres où il vit, jouer dans les casinos les plus célèbres et se faire plaisir chez les grands créateurs de vêtements. Dans sa frénésie, le Londonien va alors tenter de récupérer une nouvelle carte auprès de la banque du champion d'Afrique. Incapable de fournir des justificatifs d'identité pour cette demande, les employés de la banque vont commencer à douter. La carte va alors être bloquée, Mahrez va déposer plainte contre le fraudeur qui finira par être identifié par les caméras de surveillance, puis arrêté par la police, en tentant de retirer de l'argent liquide. The Sun rappelle que Sharif Mohamed avait auparavant été condamné pour escroquerie et emprisonné pendant 45 mois en 2009 pour vol. L'ailier de Manchester City est malheureusement souvent ciblé par des malfaiteurs. En mai 2020, Mahrez était victime d'un cambriolage, pour un butin estimé à environ 555000 euros.