Le but de l’international algérien Riyad Mahrez, inscrit lundi à Harare contre le Zimbabwe (2-2), a été élu meilleur but de la 4e journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN 2021, selon un sondage organisé par la CAF. Le chef-d’œuvre du capitaine des Verts a été largement plébiscité par les internautes avec 49,8% des voix parmi les 51 561 votants, devançant le but sur coup franc du joueur zimbabwéen Knowledge Musona (44%) contre les Verts. La troisième place est occupée conjointement par les réalisations du Ghanéen Andre Ayew et du Malgache Ibrahim Amada (3,1%). La réalisation de Mahrez, qui avait donné un avantage provisoire aux Verts (0-2), est un véritable chef-d’œuvre de technicité, du début de l’action à sa conclusion, ce qui n’a pas laissé les puristes et les analystes indifférents. Ce 18e but de Mahrez sous les couleurs nationales, est un « sérieux candidat au Prix Puskas » de la Fifa récompensant la plus belle réalisation de l’année, estiment plusieurs journaux espagnols.