Si son équipe a peiné pour venir au bout du Dynamo Zagreb (2-0), mardi soir en Champions League d'Europe, le joueur algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, s'est encore une fois distingué. Les Citizens ont dû attendre jusqu'à la 66' pour faire sauter le verrou imposé par une défense croate hermétique. A cette minute, l'Algérien adresse une passe lumineuse à Sterling qui parvient à ouvrir la marque. Mahrez a tout fait, dans les minutes qui suivent, et a failli même marquer à la 86', n'était-ce l'intervention du gardien Livakovic. Dans le temps additionnel, Phil Foden double la mise pour les Anglais, lesquels réalisent leur deuxième victoire en autant de rencontres s'emparant, ainsi, de la première place du groupe C avec six points, suivis de l'adversaire du jour, qui en comptabilise trois.

Une prestation qui vient confirmer le regain de forme du joueur algérien, désigné meilleur joueur du mois en premier League. Depuis son retour de l'Egypte, avec le sacre africain avec l'Equipe nationale algérienne, il s'est métamorphosé en chamboulant tous les plans de son entraîneur Guardiola. Ce dernier s'est retrouvé dans l'obligation d‘adapter son système de jeu à son joueur algérien, lequel a fini par lui donner raison. S'il lui a souvent préféré Sterling ou encore Bernardo Silva, Guardiola est, désormais, contraint de s'appuyer de manière bien plus régulière sur son numéro 26, qui selon lui est bien plus libéré depuis son sacre lors de la CAN.

«Au début de saison, il est arrivé avec une mentalité incroyable. Il était positif dans sa façon de jouer. On a la sensation que quelque chose va se passer quand il se retrouve près de la surface de réparation. Ce sentiment, je pense que les spectateurs peuvent le pressentir eux aussi, car il a du talent et il est vraiment spécial», a indiqué le technicien mancunien. Et à l'Ibérique d'ajouter: «Depuis le début de saison, Riyad joue de manière exceptionnelle. C'est un très grand joueur et je suis heureux pour lui, car il joue à un niveau incroyable. Je pense que la coupe d'Afrique des Nations a fait comprendre à Mahrez à quel point il peut être bon. Il le sait déjà, mais je pense que gagner ce trophée pour son pays était très important pour lui.» Mahrez demeure une arme supplémentaire qui pourrait bien permettre à Manchester City de se montrer encore plus dangereux

à l'avenir.