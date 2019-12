À l’Etihad Stadium, Manchester City (3e, 35 points) recevait Leicester (2e, 39 pts) pour le choc du jour outre-Manche. Largués à quatorze longueurs des Reds, en tête, les Citizens devaient à tout prix empocher les trois points pour également revenir à une unité des Foxes.

Les visiteurs, eux, restaient d’ailleurs sur une magnifique série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, et l’objectif était de s’imposer pour prendre un peu plus de distances avec son poursuivant.

Un choc avec des stars et beaucoup d’enjeux donc. Côté mancunien, Pep Guardiola sortait son 4-3-3 avec Mahrez en attaque ou encore Gündogan dans l’entrejeu. Et le danger venait souvent de Mahrez, mais l’ouveture du score est pour les Foxes par Vardy à la 22’. Quelques minutes plus tard, les assauts mancuniens se multipliaient toujours et les Citizens étaient récompensés. Encore trouvé dans le couloir droit, Mahrez repiquait dans l’axe et déclenchait du gauche. Sa frappe déviée par Söyüncü surprenait Schmeichel et City égalisait (30e, 1-1).

L’international algérien faisait presque tout dans ce match. Juste avant la pause, les locaux passaient devant. Touché par Pereira dans la surface, Sterling obtenait un penalty que Gündogan transformait (43’).

En seconde période, les Foxes souffraient de plus en plus, mais ne rendaient pas les armes. De l’autre côté du terrain, Mahrez tombait encore sur Schmeichel qui sauvait encore les meubles. Mais à force d’insister, les Citizens marquaient un autre but. Côté droit, De Bruyne rentrait dans la surface et centrait fort au deuxième poteau où Gabriel Jesus se jetait pour marquer dans le but vide.

Les Citizens n’ont donc pas dit leur dernier mot dans ce championnat d’Angleterre.