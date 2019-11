On peut être nommé pour le titre du Ballon d’or - et même pour la deuxième fois en quatre ans - et ne pas être titulaire dans son équipe. Riyad Mahrez en est la preuve. À Manchester City, l’ailier international algérien n’est pas l’option prioritaire de Pep Guardiola au poste qu’il occupe. Il ne l’a jamais vraiment été. Et ce, lors des périodes même où il s’est montré performant. Comme au début de l’exercice en cours. À se demander si les dés ne sont pas définitivement pipés le concernant du côté des Eastlands. Lors des quatre derniers matchs des champions d’Angleterre, le Fennec n’est apparu qu’à une seule reprise. Et c’était lors d’une rencontre de la peu enthousiasmante League Cup contre Southampton (3-1). Riyad Mahrez n’a pas participé en revanche aux trois dernières sorties en championnat, où son entraîneur lui a préféré le Portugais Bernardo Silva. Une mise au ban incompréhensible et qui est venue freiner le champion d’Afrique dans son élan, puisqu’il avait été auteur de 3 buts et 5 passes décisives lors de ses 10 premières apparitions de la saison. Existe-t-il un différend entre Mahrez et Guardiola ? Difficile de l’affirmer, car le joueur ne s’en est pas plaint et l’entraîneur ne lui a jamais fait le moindre reproche en public. Néanmoins, en émettre l’hypothèse n’est pas totalement incongru. Car, ce n’est pas la première fois que le capitaine de l’EN algérienne se retrouve écarté du onze de départ pendant plusieurs matchs de suite. Ça a été le cas au cœur de la dernière campagne. À l’époque, cela pouvait s’expliquer éventuellement par la méforme qu’il affichait ou le fait que sa formation tournait à plein régime. Cette fois, de telles explications peuvent difficilement être avancées. Manchester City a un effectif pléthorique et où les places sont chères. Riyad Mahrez le savait lorsqu’il y a débarqué en provenance de Leicester City (et contre un chèque de 70 millions d’euros versé aux Foxes). Le numéro 26 a accepté les règles de la concurrence sans rechigner. Mais est-il disposé à le faire plus longtemps ?

Le natif de Sarcelles a de quoi être découragé, particulièrement après avoir vu que même le jeune Phil Foden lui était préféré. Samedi dernier, alors que le score était de (1-1) face aux Saints, Guardiola a préféré se tourner vers le milieu anglais pour remplacer Bernardo Silva et changer le cours de la partie. Hier soir, Manchester City se rendait à Bergame pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions, dans une rencontre où Mahrez devait retrouver la compétition, vu qu’un turn over était pressenti avant le grand choc contre Liverpool en championnat. Au regard de ce contexte, il n’est pas sûr cependant que ça soit alors une très bonne nouvelle pour lui. Ça serait plus une confirmation qu’il est condamné à n’être qu’un second choix à City…