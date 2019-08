L’ancien international français Claude Makelele est de retour à Chelsea, où il occupera un poste d’encadrement pour les jeunes, a annoncé vendredi le club de Premier League. «Je suis très heureux de revenir à la maison. Ce club m’a beaucoup donné et maintenant je veux lui donner en retour et aider les jeunes joueurs de Chelsea dans leur rêve d’une carrière dans le football», a déclaré Makelele, cité dans le communiqué du club. «Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau Claude à Chelsea, où il a eu une grande influence pendant cinq excellentes années en tant que joueur», a annoncé Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea. Depuis sa retraite de joueur en 2011, après trois saisons au Paris Saint-Germain, Makelele s’est reconverti comme entraîneur, d’abord comme adjoint au PSG puis comme premier entraîneur à Bastia et plus récemment pour le club belge d’Eupen. A Chelsea, Makelele rejoint une équipe de dirigeants formée de nombreux anciens Blues, à commencer par le nouvel entraîneur, l’ancienne gloire du club Frank Lampard, arrivé début juillet.