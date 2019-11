Le coureur Toufik Makhloufi a été honoré, lundi soir, au siège de la wilaya de Souk Ahras, après avoir remporté la médaille d’argent du 1500 m des Championnats du monde d’athlétisme disputés à Doha. Natif de Souk Ahras, Makhloufi a été honoré par le wali de ladite wilaya, Lounès Bouzegza, la DJS, le président d’APC de Souk Ahras et le président de la Ligue d’athlétisme de Souk Ahras. Le wali a estimé que le niveau de prestation de Toufik Makhloufi « a témoigné de la capacité concurrentielle des jeunes sportifs algériens », mettant en avant le travail et la persévérance de Makhloufi qui lui ont permis d’atteindre le sommet. Le parcours sportif de cet athlète et ses sacrifices « doivent être une source d’inspiration pour plusieurs jeunes sportifs de différentes spécialités qui porteront l’emblème nationale lors des différentes manifestations internationales », a-t-il poursuivi. Accompagné de son père, Makhloufi a exprimé sa joie quant à l’initiative des autorités de la wilaya de Souk Ahras, affirmant qu’il continuera ses efforts afin d’obtenir d’autres médailles lors des prochains rendez-vous sportifs.