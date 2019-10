Les performances réalisées par Taoufik Makhloufi, médaillé d’argent du 1500m aux Mondiaux d’athlétisme à Doha (Qatar) et Walid Bidani, médaillé de bronze aux Mondiaux d’haltérophilie à Pattaya (Thaïlande), prouvent que les sportifs algériens sont capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde, à condition de « travailler et préserver » pour atteindre le sommet, a estimé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderaouf Bernaoui.

« Les médailles obtenues par Makhloufi et Bidani viennent récompenser des heures d’entrainement et de sacrifices pour atteindre le haut niveau. Leur acharnement et leur rage de vaincre devraient inspirer nos jeunes athlètes qui représenteront l’Algérie lors des prochaines compétitions internationales », a déclaré Bernaoui lors d’une cérémonie en l’honneur de Makhloufi et Bidani, qui s’est déroulée samedi soir au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal à Alger, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Le Premier ministre Noureddine Bedoui a également adressé un message de félicitations aux champions algériens, lu en son nom par le directeur de cabinet du Premier ministère, Abdelhakim Chater, et a encouragé « les athlètes algériens à se dépasser pour décrocher d’autres succès ».

Les deux champions algériens honorés lors de cette cérémonie, ont reçu à cette occasion des récompenses financières de la part du gouvernement. Makhloufi et Bidani ont, respectivement, perçu des chèques d’une valeur de 15 et 5 millions de dinars algériens.

Makhoufi présent à la cérémonie en compagnie de ses parents, s’est dit « très honoré » par cette cérémonie, déclarant que « cette médaille mondiale est un cadeau pour tous les Algériens ».

De son côté, Walid Bidani, qui se trouve actuellement en Pologne pour un stage de préparation en prévision des prochaines compétitions, s’est excusé de son absence à travers un message lu par le président de la Fédération algérienne d’haltérophilie, Larbi Abdelaoui.