Gianluigi Donnarumma n’est pas à vendre. Alors que le nom du gardien du Milan AC est revenu du côté de Paris ces derniers jours, le directeur technique du club lombard, Paolo Maldini, a fermé la porte à un départ. « Nous avons beaucoup parlé de l’importance de Donnarumma pour l’équipe. L’idée est d’avoir ‘Gigio’ avec nous aussi longtemps que possible. C’est la première chose qui nous vient à l’esprit. C’est notre position actuelle », a déclaré le dirigeant milanais en conférence de presse. La porte est donc fermée et il faudra débarquer avec une très grosse offre pour espérer l’ouvrir. Le directeur sportif parisien Leonardo a bien compris le message et ne fait plus du recrutement d’un gardien une priorité.