En fin de contrat avec le Los Angeles Galaxy dans deux mois, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (38 ans) a commencé à placer ses pions en vue d’un éventuel retour en Europe, et plus précisément en Serie A, du côté de Naples. Rien n’est encore fait à ce sujet, mais la légende du Milan AC, Paolo Maldini, a tenu à envoyer un message à l’ancien Parisien. « Son retour serait un rêve, mais dans sa tête, il ne peut pas avoir peur de ne plus être le Ibra dominant qu’on a connu. Je me rappelle quand Ancelotti m’a mis sur le banc, j’ai compris que je n’étais plus à mon meilleur niveau. Je ne sais pas si Zlatan pourrait accepter ça, le banc de touche », a prévenu le directeur technique milanais au micro de Sky Sport Italia. Pas sûr que cette mise en garde suffise à dissuader le Suédois, qui préfère pour l’instant entretenir le flou sur ses intentions.