Auteur de superbes performances, le latéral gauche du Milan AC Théo Hernandez (23 ans, 18 matchs et 4 buts en Série A cette saison) a totalement séduit son directeur sportif Paolo Maldini. Pour beIN Sports, l'Italien s'est emballé concernant le jeune talent français. «Theo est excellent pour Milan. Il avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais il était en train de se perdre un peu. Quand on a parlé tous les deux, je n'ai pas écouté ce qu'on avait dit de lui. J'ai trouvé un garçon sensible qui avait soif de revanche. Je lui ai dit qu'il devait travailler. J'ai cru en lui, le club a cru en lui. Sa réponse sur le terrain a été exceptionnelle. (...) Je pense qu'il doit être programmé pour jouer en équipe de France comme titulaire. Il doit vouloir être l'un des trois meilleurs défenseurs du monde», a estimé Maldini.