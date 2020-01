L’aventure d’Islam Slimani à l’AS Monaco touche à sa fin. L’international algérien, prêté par Leicester City, a réalisé une belle première partie de saison en Ligue 1 avec 7 buts et 8 passes décisives. Des performances qui ne laissent pas insensibles les dirigeants monégasques. Mais depuis le licenciement de Leonardo Jardim et l’arrivée de Robert Moreno sur le banc monégasque, le buteur subit le système tactique de l’Espagnol. Islam Slimani ne rentre pas vraiment dans les plans du nouvel entraineur de l’AS Monaco. Il passe plus de temps sur le banc de touche. Une situation qui ne plaît guère au joueur de 31 ans. Comme l’a récemment révélé Foot Mercato, Islam Slimani ne cache plus son mécontentement et ses envies d’ailleurs. Il aurait clairement fait savoir à la direction monégasque qu’il souhaite s’en aller dès cet hiver afin de retourner en Angleterre. Une décision qui a alors alerté plusieurs clubs de Premier League. Si Tottenham ou encore West Ham souhaitent le recruter, c’est bien Manchester United qui a pris les devants sur ce dossier. Le club mancunien serait passé à la vitesse supérieure pour recruter le Monégasque. En effet, Manchester United souhaiterait attirer un nouvel attaquant pour remplacer Marcus Rashford, blessé et indisponible pendant plusieurs mois. Selon les informations de Nicolo Schira, les dirigeants mancuniens ont exploré plusieurs pistes et privilégieraient désormais celle menant à Islam Slimani. Le journaliste pour la Gazzetta Dello Sport révèle que les Reds Devils auraient déjà effectué des approches auprès de l’entourage du Monégasque dans l’optique de trouver un accord bien avant la fermeture du mercato hivernal. Reste à savoir si cette offensive sera concluante. Nous le saurons dans les prochaines heures.