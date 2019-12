Avec le récent changement d’entraîneur au Napoli, les cartes sont redistribuées dans le groupe désormais dirigé par Gattuson. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club italien lors du prochain mercato hivernal figure Dries Mertens. Agé de 32 ans, l’international belge a demandé une augmentation à son club, mais celle-ci lui aurait été refusée indique le site italien, Tuttomercatoweb. L’idée d’un départ fait son chemin dans l’esprit du joueur et Manchester United serait intéressé pour l’accueillir croit savoir le média italien. A la recherche d’un attaquant depuis le départ de Romelu Lukaku, Ole-Gunnar Solskjaer voit là l’occasion de recruter un joueur d’expérience. Manchester United pourrait se positionner sur ce dossier et offrir ce que le joueur réclame à son club, à savoir un salaire de six millions d’euros annuels. Sa valeur actuelle se situe en-dessous des 30 millions d’euros.