Rafik Halliche, l’un des joueurs les plus capés de la sélection algérienne, avec une quatrième participation à la CAN, assure que la paire centrale Mandi- Benlamri est « très complémentaire ». « Je pense qu’il n’y a rien à dire de la charnière centrale, qui a fait deux excellents matchs face au Kenya (2-0) et au Sénégal (1-0). Que ce soit Mandi ou Benlamri, les deux joueurs se sont montrés irréprochables et surtout complémentaires, ce qui est très important », a affirmé Halliche. Le défenseur Algérien, qui a pris part à deux éditions de coupe du monde (2010 et 2014) a indiqué que les choses sérieuses vont débuter dès les huitièmes de finale, « où les matchs seront plus difficiles à négocier ». « Maintenant, il faudra savoir négocier les prochains matchs, car la compétition va devenir rude à partir des huitièmes de finale. La CAN est une compétition qui sourit aux équipes qui ont de l’expérience en Afrique. Il va falloir qu’on soit prêts pour les prochains défis », a fait savoir l’ex-nahdiste.