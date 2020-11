Avec moins d'une année de contrat avec le Bétis Séville, l'international algérien, Aissa Mandi, serait en train de réfléchir à quelle suite donner à son avenir selon les informations d'Estadio Deportivo. L'entourage du champion d'Afrique a assuré au média espagnol que l'ancien capitaine du Stade de Reims analyse, actuellement, l'offre de prolongation qu'il a reçue du Bétis et envisage aussi les autres options qui

s'offrent à lui. Il y a quelques semaines, Manuel Pellegrini, le coach du club andalou, a déclaré au sujet de ce dossier: «Nous parlons avec lui et son agent. Il serait très important pour lui de continuer au Betis. Mandi n'a pas la tête tournée vers une prolongation, mais sur l'équipe et la Liga.»