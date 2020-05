à en croire le quotidien Estadio Deportivo, Liverpool veut renforcer son secteur défensif la saison prochaine et étudie plusieurs pistes. Parmi elles, celle menant à Aissa Mandi, très bon avec le Bétis Séville depuis quelques saisons. Le profil du Fennec plairait à Jürgen Klopp. Mais Liverpool n’aura pas la tâche facile dans ce dossier, puisque Newcastle et l’Olympique Lyonnais sont aussi intéressés par les services du défenseur de 28 ans. Arrivé au Bétis Séville en 2016 et sous contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2021.