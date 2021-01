L'AC Milan a officialisé, mardi, le recrutement de Mario Mandzukic. Libre de tout contrat, l'attaquant croate a signé un bail de 18 mois en faveur du club lombard, avec une année supplémentaire en option. Amené à épauler Zlatan Ibrahimovic, l'avant-centre de 34 ans a accordé sa première interview sur la chaîne du club. L'ancien joueur de la Juventus a justifié sa venue chez les Rossoneri entraînés par Stefano Pioli, leaders de la SérieA. «Il y a plusieurs raisons. Le fait que l'AC Milan soit un club historique et aussi ambitieux que moi. Nous savons tous ce que l'AC Milan représente. J'ai travaillé dur récemment pour gagner la confiance d'un club comme Milan. Je suis quelqu'un qui est toujours prêt et j'ai travaillé dur récemment. Ceux qui me connaissent bien savent les efforts que j'ai fait pour que je puisse jouer pour un club magnifique et avoir l'opportunité de me battre pour gagner des trophées.» Floqué du numéro 9, le finaliste de la Coupe du monde 2018 pourrait faire ses premiers pas ce samedi lors de la réception de l'Atalanta Bergame, comptant pour la 19e journée de Série A.