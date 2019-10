Selon Daily Mail, le principal obstacle concernant le possible transfert de Marko Mandzukic à Manchester United pourrait rapidement être levé. Le journal anglais croit savoir que le buteur croate serait prêt à diviser son salaire par deux pour faciliter son arrivée chez les Red Devils. Une bonne nouvelle pour Ole-Gunnar Solskjaer qui veut recruter un attaquant de niveau international pour remplacer Romelu Lukaku parti à l’Inter Milan l’été dernier. L’attaquant de la Juventus dispose d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants alors qu’il n’est que très peu utilisé par l’entraîneur turinois, Maurizio Sarri. L’option Mandzukic resterait à court terme, car le joueur est âgé de 33 ans et en aura 34 à la fin de la saison actuelle. Sa valeur actuelle est estimée entre 15 et 20 millions d’euros.