Le Sénégalais Sadio Mané a fait part de son dévouement total envers son club de Liverpool en déclarant : « J’ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d’être ici. » Des discussions de transfert ont récemment eu lieu autour de l’attaquant sénégalais, le Real Madrid étant l’un de ses nombreux courtisans. Une scène inhabituelle en plein match a également suscité un débat sur l’harmonie au sein du groupe chez les champions d’Europe en titre : Mané étalant sa frustration à l’encontre de Mohamed Salah lors de la rencontre de championnat face à Burnley. Ces évènements auraient pu plaider en faveur d’une séparation, mais l’ancien messin balaye tout envie de départ et reste catégorique sur le fait qu’il se sent bien et satisfait du côté du Merseyside. Il a déclaré dans un entretien à Complex : «Pour être honnête, je suis vraiment heureux de faire partie du club, de la famille ici. Nous avons les meilleurs fans du monde ici, alors je suis toujours très reconnaissant pour le soutien. Et ce n’est pas seulement bon pour moi, cela donne à toute l’équipe plus de motivation. Nous avons toujours faim et nous voulons faire encore mieux ensemble… J’ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d’être ici ! » Mané a connu trois années très productives avec Liverpool, avec 63 buts marqués, un couronnement en Ligue des Champions, ainsi qu’une médaille de vice-champion d’Angleterre. La campagne 2017-18 était rageante, mais les Reds ont finalement dépoussiéré leur palmarès, avec un triomphe européen conquis aux dépens de leur rival national, Tottenham, douze mois après une défaite contre le Real Madrid au même stade de la compétition. « Ce fut un moment spécial pour moi et pour mes coéquipiers », a confié Mane à propos de cette consécration. « Quand j’étais plus jeune, j’ai grandi en regardant la Ligue des Champions, en particulier les finales. Donc, c’était toujours un rêve de jouer en finale. Après avoir marqué d’un rien pour gagner la saison précédente nous avons fini par la remporter et c’est un sentiment incroyable. Je ne pouvais pas y croire! » Le Sénégalais s’est aussi souvenu de la belle communion avec les fans, vécue dans les rues de Liverpool : « Quand nous sommes revenus à Liverpool avec le trophée, c’était incroyable de découvrir à quel point ce sacre était important pour les gens d’ici. L’ambiance dans la ville était exceptionnelle ! Gagner et voir à quel point nous avons rendu les gens heureux nous a donné plus de motivation cette saison pour performer et gagner plus de trophées pour ce club. »