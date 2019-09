Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, Sadio Mané porte le secteur offensif de Liverpool. Arrivé en 2016, l’attaquant sénégalais est devenu au fil des saisons un élément indiscutable de l’effectif des Reds. Des performances qui auraient d’ailleurs suscité ces derniers mois l’intérêt du Real Madrid, qui aurait tenté d’attirer Sadio Mané durant le mercato estival. En vain. Et l’attaquant de Liverpool pourrait définitivement filer entre les doigts de Zidane. Selon la Gazzetta dello Sport, Sadio Mané pourrait bientôt prolonger son contrat avec Liverpool. Le Sénégalais discuterait avec les Reds autour d’une prolongation de contrat jusqu’en 2025, soit deux années supplémentaires. Afin d’obtenir l’accord de son joueur, la direction anglaise aurait formulé une offre de grande envergure puisque cette prolongation serait accompagnée d’une revalorisation salariale à hauteur de 13 millions d’euros par an. Un joli contrat en vue pour Sadio Mané qui semble définitivement s’éloigner du Real Madrid.