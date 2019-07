Avant les autres matchs des huitièmes de finale qui se jouaient hier, l’attaquant vedette du Sénégal Sadio Mané a pris seul la tête du classement des buteurs de la coupe d’Afrique des nations avec 3 buts, après celui inscrit en huitièmes de finale face à l’Ouganda, vendredi, au Caire. Le joueur de Liverpool a permis à sa sélection de rejoindre les quarts de finale comme lors de la dernière édition. Il aurait même pu augmenter son compteur buts s’il n’avait pas à nouveau manqué un penalty, comme lors de la rencontre contre le Kenya.

Le Marocain Youssef En-Nesyri a marqué son deuxième but dans cette CAN, mais n’a pu empêcher l’élimination de son équipe, sortie aux tirs au but par le surprenant Bénin (1-1, 4 tab à 1).