Les boxeuses algériennes Fatiha Mansouri (48 kg) et Chahira Selmouni (64 kg) ont été éliminées lundi en 8es de finale des Championnats du monde (seniors dames) qui se déroulent à Ulan Ude (Russie). Engagées directement en 8es de finale de la compétition, Mansouri a été battue par la Bulgare Asenova Sevda Yuliyanova (5-0), alors que Selmouni a perdu son duel face à la Tadjike Boboyorova Nilufar (3-2). L’élimination des deux Algériennes s’ajoute à celles de Khelif Hadjila (57 kg), sortie en 16es de finale par la Polonaise Szlachic Kinga (5-0), Imane Khelif (60 kg) et Roumaïssa Boualem (51 kg), battues respectivement par les Russes Nataliaa Shadrina (4-1) et Aetbaeva Lilya (4-1). Widad Sefouh (54 kg), dernière boxeuse algérienne en lice dans ce rendez-vous d’Ulan Ude, montera sur le ring aujourd’hui face à l’Indienne Boro Jamuna.