Le Sud-Africain Luvo Manyonga, vice-champion olympique du saut en longueur en 2016 à Rio, est suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage, a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). L'AIU a simplement annoncé qu'elle poursuivait l'athlète, suspendu provisoirement, sans plus de précisions. Manyonga, qui a fêté ses 30 ans vendredi dernier, avait également été sacré Champion du monde de la discipline en 2017 à Londres et vice-Champion du monde en salle en 2018 à Birmingham. Il possède un record personnel à 8,65 m qui est également le record d'Afrique. Il avait déjà été suspendu 18 mois pour un contrôle positif à la méthamphétamine en 2012 et risque ainsi une sanction alourdie. Manyonga avait admis avoir été à l'époque addict au «tik», un dérivé de la méthamphétamine. Le Sud-Africain n'a participé à aucune compétition en 2020, année tronquée par la pandémie de coronavirus.