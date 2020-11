Diego Maradona va rester plusieurs jours à l'hôpital à la suite de l'opération d'un hématome à la tête qu'il a subie mardi à Buenos Aires, a déclaré jeudi son médecin, Leopoldo Luque. L'idole du football argentin, âgée de 60 ans, a eu «des épisodes de confusion liés à un contexte d'abstinence qui nécessite un traitement pendant plusieurs jours», a expliqué le praticien lors d'une conférence de presse. Maradona «est d'accord» avec ce diagnostic, a ajouté Luque, l'un des chirurgiens qui a participé à l'opération considérée comme un succès. Le Champion du monde 1986 a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne consommait plus de cocaïne depuis des années, mais selon des proches et la presse, il est désormais dépendant de l'alcool. «Diego va très bien. La tomographie s'est bien passée», a ajouté le médecin, qui avait déclaré plus tôt dans la journée que son patient souhaitait sortir de l'hôpital de Olivos, au nord de Buenos Aires, où il est soigné. Le Champion du monde 1986 avait été hospitalisé lundi à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, en raison d'une anémie et de déshydratation.