Lors de l'été 2018, Cristiano Ronaldo en a surpris plus d'un. Après neuf saisons de règne au Real Madrid, la star portugaise a décidé de plier bagage et de migrer vers la Juventus. Depuis le transfert de Cristiano Ronaldo, Marcelo a été annoncé avec insistance du côté de La Vieille Dame pour retrouver son ami. Toutefois, le vétéran brésilien (32 ans) n'a toujours pas quitté le Real Madrid. Néanmoins, alors qu'elle serait toujours en quête d'un nouvel arrière gauche, la Juventus pourrait relancer le dossier Marcelo cet été. Selon les informations de Calciomercato, la Juventus pourrait revenir à la charge pour Marcelo lors de cette fenêtre de transferts. Le profil du défenseur du Real Madrid ferait l'unanimité au sein du club turinois et un certain Cristiano Ronaldo serait toujours prêt à l'accueillir les bras ouverts. Reste à savoir si les Bianconeri passeront réellement à l'offensive dans ce dossier Marcelo avant la fin du mercato estival.