Arrivé au début de la saison 2019 au Borussia Mönchengladbach en provenance de Salzbourg, Marco Rose va se lancer un nouveau défi dès cet été. En effet, la formation allemande a confirmé via la voie de son directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, que son entraîneur de 44 ans quitterait le club pour le Borussia Dortmund en juin prochain. «Nous avons eu de nombreuses conversations au cours des dernières semaines concernant l'avenir de Marco. Malheureusement, il a maintenant décidé qu'il veut faire usage d'une clause de son contrat, qui court jusqu'en juin 2022, et partir au Borussia Dortmund en été. Ainsi, si les conditions fixées dans son contrat sont remplies à temps, il ne sera plus à notre disposition après la fin de la saison. D'ici là, nous mobiliserons toutes nos forces avec Marco pour atteindre nos objectifs en Bundesliga, en coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions.» Selon Bild, le BVB payera 5 millions d'euros pour le recruter.