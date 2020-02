Victime de cris racistes contre le Vitoria Guimaraes (1-2), dimanche, Moussa Marega (28 ans, 29 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) a pris une décision radicale en quittant le terrain à la 71e minute. Hors de lui, l’attaquant malien du FC Porto a réalisé une mise au point très musclée sur Instagram. « Je voudrais dire à ces idiots qui viennent au stade faire des cris racistes, allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m’avoir défendu et de m’avoir donné un carton jaune parce que je défendais ma couleur de peau. J’espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!! », a lâché le natif des Ulis sur le réseau social. Une réaction très forte !