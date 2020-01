L’attaquant hispano-dominicain du Real Madrid, Mariano Díaz, ne fait pas partie des plans de Zidane. Le joueur n’a pas sa place dans le onze du Real, et l’inactivité pèse sur la progression d’un joueur encore jeune qui veut se sentir important. Si, il y a quelques jours, c’était l’O Lyon qui semblait intéressé par l’attaquant, maintenant c’est un club de Serie A qui a jeté son dévolu sur le footballeur, l’AS Roma. Paulo Fonseca veut faire venir le joueur en forme de prêt, mais à Santiago Bernabéu, ils demandent six millions d’euros pour achever l’opération. Selon Corriere dello Sport, l’AS Roma ne serait pas prête à débourser un tel montant pour un joueur en prêt. Alors le club italien pense à une alternative, comme le joueur de SPAL, Petagna. Mais une chose c’est ce que la direction du club veut et une autre, c’est ce que veut Paulo Fonseca, ce dernier veut renforcer son attaque et pour lui, Mariano est l’homme idéal. L’été dernier, l’équipe italienne était sur le point de signer le joueur, mais n’est pas parvenue à un accord avec Madrid. Cet hiver peut-être ils auront une deuxième chance.