Apparu à seulement deux reprises cette saison en championnat (1 but), l'attaquant Mariano Diaz (27 ans) doit quitter le Real Madrid pour retrouver du temps de jeu. Concernant son avenir, ce dernier aurait déjà plusieurs touches. Si West Ham et l'Atletico Madrid se seraient renseignés, le natif de Premia de Mar aurait des nouvelles pistes du côté de l'Angleterre. Selon les dernières informations du quotidien ibérique Sport, deux clubs de Premier League lui feraient les yeux doux. Il s'agit d'Everton et Crystal Palace. Alors que son contrat se termine en juin 2023, le buteur des Merengues serait estimé à 12 millions d'euros sur le marché des transferts.