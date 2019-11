La fin de la galère approche pour l’avant-centre du Real Madrid Mariano Diaz (26 ans). Totalement barré par la concurrence de Karim Benzema et de Luka Jovic, l’ancien Lyonnais ne figure pas dans les plans de l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane et n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. Face à cette situation, le Dominicain va être prêté à l’occasion du prochain mercato d’hiver. « Il va être prêté pour deux saisons, mais on ne sait pas encore où. La Roma peut-elle être une possibilité ? Non », a fait savoir son agent David Aranda Cebrian pour le site italien LaRoma24. Ces dernières semaines, Mariano a notamment été associé à Schalke 04, Al Rayyan ou encore l’Espanyol Barcelone.