Le match Maroc-Algérie, comptant pour les éliminatoires retour du championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020), aura lieu le samedi 19 octobre au stade communal de Berkane (nord-est), a indiqué la FAF jeudi. Berkane, ville de la province éponyme, se situe dans le Rif oriental, à 60 km d’Oujda, laquelle se trouve à proximité de la frontière algérienne. Le stade de Berkane, fief du club de la Renaissance de Berkane, inauguré en 2014, est doté d’une pelouse naturelle et a déjà accueilli la finale aller de la coupe de la CAF 2018 entre le club local et le Zamalek d’Egypte. Pour rappel, les sélections algérienne et marocaine des joueurs locaux se sont séparées le 21 septembre dernier sur un score vierge (0-0) lors de la rencontre aller disputée au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Le pays qualifié de cette double confrontation décrochera son billet pour le prochain CHAN-2020 qui aura lieu au Cameroun.