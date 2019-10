Guiseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter Milan, a justifié le départ de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. «Nous n’avons aucun doute sur ses qualités, c’est dû au changement de notre politique. C’est notre joueur et nous le suivons avec beaucoup d’intérêt. On n’oublie pas les qualités de nos joueurs», a-t-il déclaré à Sky Italia. Prêté avec option d’achat, l’attaquant argentin a marqué cinq buts en six matchs toutes compétitions confondues, dont deux en trois rencontres de Ligue 1. Le canonnier de 26 ans reste sur un doublé en Ligue des Champions contre Bruges (5-0).