Guiseppe Marotta s’est arrêté sur le mercato hivernal de l’Inter Milan, au micro de Sky Italia. L’administrateur délégué des Nerazzurri a fait le point sur Christian Eriksen, se montrant prudent sur une arrivée du milieu de terrain danois. « C’est un joueur de Tottenham dont le contrat expire en juin. Le fait d’avoir dîné avec son agent est légitime. De là à dire s’il arrivera en janvier ou en juin, il y a de la concurrence et nous ne savons pas ce qui va se passer. » Guiseppe Marotta a aussi répondu sur l’attaquant français de Chelsea Olivier Giroud. «Je ne nie pas que nous ayons parlé avec son entourage et maintenant nous allons faire le bilan. Les deux opérations - cealle-ci et celle de Politano - pourraient être liées mais ce qui ne se produit pas aujourd’hui peut se produire demain.»