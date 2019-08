Dimanche soir, lors d’une émission TV italienne, sa femme et représentante Wanda Nara avait laissé croire que c’est la direction intériste et son propriétaire chinois Steven Zhang qui ont insisté pour qu’il reste à San Siro, mais ça serait faux. Beppe Marotta, le directeur général du club, s’est exprimé lundi au micro de DAZN avant le match de l’Inter contre Lecce. Et il a complètement démenti la version émise par le clan Icardi. «C’est embarassant pour nous, et je nie sans équivoque que l’un des dirigeants de l’Inter, et en particulier Steven Zhang, ait invité Icardi à rester au club. Notre stratégie est claire et nous l’avons communiquée dans le délai imparti. Nous restons sur notre position et personne à l’Inter ne pourra changer cette ligne commune.» Pour rappel, la saison dernière, Icardi s’était mis à dos tout le club en raison d’un différend concernant sa situation contractuelle. Cela avait conduit à sa mise à l’écart de l’équipe pendant plusieurs semaines, et aussi la perte du brassard de capitaine.