Performant à la fois comme défenseur central et comme milieu défensif, Marquinhos (25 ans, 10 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Hier, L’Equipe indique que le Brésilien, récemment encensé par son entraîneur Thomas Tuchel, vient justement de recevoir une proposition de prolongation de deux ans assortie d’une revalorisation salariale. S’il accepte, l’ancien Romain sera lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Selon la même source, malgré les convoitises dont il fait l’objet, notamment de la part de la Juventus Turin, cette envie est partagée par l’Auriverde et une issue favorable est donc espérée dans ce dossier. Voilà qui devrait faire plaisir aux supporters du PSG qui ont récemment honoré le Sud-Américain en confectionnant un immense tifo à son effigie.