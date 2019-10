Si la rivalité entre le PSG et l’O Marseille est devenue un peu moins forte, ces dernières années, en raison du gouffre qui sépare désormais les deux clubs, tant sportivement que financièrement, certains considèrent toujours le clasico comme un match à part. C’est le cas du défenseur parisien Presnel Kimpembe. « Moi, je suis un vrai Parisien et je suis au club depuis 15 ans. Ce match à une saveur particulière, c’est comme un match de Ligue des champions, avec une atmosphère différente pour les joueurs comme les supporters. Je sais que le clasico existera toujours », a lancé l’international français dans les colonnes du quotidien Le Parisien. « Je ne connais pas du tout Marseille, et je n’y mettrai jamais les pieds, ajoute-t-il. Cela ne m’intéresse pas du tout et ça ne m’intéressera jamais. Je ne connais que Paris.» Des déclarations qui lancent le PSG-OM programmé, ce soir à 20h au Parc des Princes en clôture de la 11e journée de Ligue 1.