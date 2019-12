Coupé dans son élan par une blessure après un joli début de saison (2 buts en 3 matchs), Anthony Martial retrouve petit à petit le sourire avec Manchester United. Titulaire indiscutable en attaque avec Marcus Rashford, le Français bénéficie de la confiance totale de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Et malgré les performances mitigées de son équipe, l’ancien Monégasque parvient à tirer son épingle du jeu. Sur les 4 derniers matchs des Red Devils toutes compétitions confondues, Martial a ainsi trouvé le chemin des filets à 4 reprises ! Contre Burnley (2-0) samedi dans le cadre de la 20e journée de Premier League, l’international tricolore avait parfaitement lancé son équipe juste avant la mi-temps en remportant son duel d’une frappe placée face au gardien adverse. «C’est un buteur et il a confiance en lui. Nous devons continuer de le servir de cette manière pour lui offrir des opportunités de marquer», a savouré Solskjaer au micro de BT Sport après la partie. De plus en plus dangereux dans la zone de vérité, Martial a même été proche de s’offrir un doublé sur cette rencontre, mais un défenseur de Burnley a sauvé les siens sur sa ligne. Et forcément, à six mois de l’Euro 2020, il est difficile de ne pas se projeter sur l’équipe de France. Même si le sélectionneur Didier Deschamps l’a plutôt utilisé comme un ailier chez les Bleus, Martial pourrait être une arme supplémentaire pour les Champions du monde. Mais pour disputer cette compétition, le talent de 24 ans devra confirmer sur la durée, et aussi éviter les blessures…

FC Barcelone : Vidal, le club ne compte pas lâcher

Mécontent de son temps de jeu au FC Barcelone, le milieu de terrain Arturo Vidal (32 ans, 14 apparitions et 5 buts en Liga cette saison) aurait envie de rejoindre l’Inter Milan à l’occasion de ce mercato d’hiver. Mais pour l’instant, l’international chilien se heurte à l’intransigeance de ses dirigeants.

Et selon les informations du quotidien madrilène Marca hier, les Blaugrana, malgré la récente procédure lancée par le joueur contre le club, n’ont pas l’intention de changer d’avis sur ce dossier. Sauf offre incroyable, l’ancien de la Juventus Turin sera retenu car l’entraîneur Ernesto Valverde compte sur lui pour la seconde partie de saison.

Un feuilleton à suivre en janvier ?

Manchester City : L’avenir de Guardiola n’est pas en débat

Manchester City devrait, sauf miracle, perdre son titre de champion d’Angleterre en juin prochain au profit de Liverpool selon toute vraisemblance. Un échec que ne sanctionneront pas les dirigeants des Citizens par un limogeage de Pep Guardiola. Malgré la saison difficile vécue par les Citizens par rapport à leur adversaire principal qu’est Liverpool pour la course au titre de champion d’Angleterre, Manchester City compte bien conserver son manager actuel Pep Guardiola. Le directeur exécutif du club, Fernando Soriano, a confirmé le technicien catalan dans ses fonctions après la défaite face à Wolverhampton vendredi soir (3-2). Dans des propos rapportés par le Daily Mail, le dirigeant des Citizens confirme que Pep Guardiola ira au moins jusqu’à la fin de son contrat actuel qui se termine en juin 2021 : «Pep a dit tant de fois qu’il avait un contrat qui couvre cette année, ainsi que l’année prochaine», a-t-il déclaré lors de la Conférence sportive de Dubaï. «Il n’y a pas de discussion à ce sujet. Pep restera et il partira au bon moment un jour – et le club est assez fort pour survivre à tout changement. Mais comme Pep l’a dit à plusieurs reprises, il ne part pas», a déclaré Soriano.

Real Madrid : Valverde jure fidélité au club

Cet été, le Real Madrid a réalisé un mercato très actif, sans toutefois se renforcer dans l’entrejeu. Il faut dire que Zinedine Zidane voulait absolument recruter Paul Pogba et a même refusé Donny Van de Beek et Christian Eriksen. Dans le même temps, Dani Ceballos a été prêté à Arsenal. Résultat : Zidane s’est retrouvé avec son trio habituel composé de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Et alors qu’il partait dans le rôle de doublure de ce trio, Federico Valverde s’est finalement imposé comme un titulaire indiscutable. Titularisé pour la première fois contre Osasuna lors de la sixième journée de Liga, Federico Valverde n’a quasiment plus quitté le onze de départ de Zinedine Zidane depuis cette date. Arrivé en 2016 en provenance de Peñarol, l’international uruguayen compte d’ailleurs rester le plus longtemps possible au Real Madrid. «Rester au Real Madrid plusieurs années ? Je veux être ici toute ma carrière, dans cette maison.

J’aime le Real Madrid», confie-t-il dans une interview accordée à ABC.

West Ham : David Moyes favori

Aussitôt la défaite face à Leicester City (2-1) dans son Stade Olimpic, West Ham a annoncé le limogeage de son manager Manuel Pellegrini. Le technicien chilien était arrivé chez les Hammers en mai 2018. Le club de l’Est londonien occupe la 17ème place du classement, bien loin des attentes des dirigeants qui espéraient faire grimper leur équipe dans le Top 8 de la Premier League. West Ham explique dans un communiqué officiel qu’un «changement est requis pour remettre le club sur le chemin de ses ambitions». Le nom du remplaçant de Pellegrini n’a pas été filtré, mais depuis quelques jours, le nom de David Moyes est évoqué et placé comme le favori pour succéder à l’ancien coach de Manchester City.

Juventus :Paratici attendu à Paris pour négocier

Le Paris Saint-Germain continue de négocier avec la Juventus Turin pour récupérer le latéral droit Mattia De Sciglio et le milieu de terrain Emre Can. Pour l’instant, le club de la capitale propose notamment un échange avec Leandro Paredes. Et à l’approche de l’ouverture du mercato d’hiver, les discussions entre les deux formations vont s’intensifier. En effet, d’après les informations du média italien le Corriere Di Torino, le directeur sportif de la Juve Fabio Paratici se retrouve attendu à Paris dans les jours à venir pour rencontrer son homologue du PSG Leonardo. L’occasion idéale afin de trouver un terrain d’entente ?

AS Monaco : Jardim va encore toucher le jackpot

Licencié par l’AS Monaco une semaine après la 19e et dernière journée de la phase aller en Ligue 1, Leonardo Jardim va de nouveau toucher un très joli chèque. Le Portugais ne sera pas le seul à quitter l’AS Monaco puisque ses plus proches adjoints vont l’imiter. Selon RMC Sport, les indemnités de départ de Jardim seront inférieures aux 8 millions d’euros annoncés par certains médias, mais ce dernier repartira quoi qu’il arrive avec un joli pactole dans la mesure où il lui restait 18 mois de contrat. Son successeur, Robert Moreno, arrivera, lui, avec quatre adjoints.