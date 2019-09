Le coach de l’Olympiakos, Pedro Martins, a expliqué les raisons de la mise à l’écart de l’international algérien, Hilal Soudani, de la liste des joueurs concernés par la Ligue des champions. Le technicien portugais a déclaré : « Nous avions 19 places sur la liste, en plus des gardiens de but. Il y a un nombre important de prétendants, donc évidemment, certains ne pouvaient pas être inclus. » Et d’ajouter : « Nous avons beaucoup discuté avec Leo (Koutris, Ndlr) et Hilal (Soudani, Ndlr) et vous pouvez être sûr qu’ils joueront beaucoup pendant la saison. Plus que d’autres joueurs qui sont avec nous en Ligue des champions. » Enfin, le coach du club grec a conclu : « Ce n’était pas facile de choisir la liste, j’ai fait les choix dans l’intérêt de l’équipe. »