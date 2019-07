Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie a parlé des derniers préparatifs avant d’affronter la Tunisie lors de la dernière journée du premier tour de la CAN 2019. L’entraîneur français a révélé qu’il connaît parfaitement la sélection tunisienne et sa valeur technique. «Le match contre la Tunisie sera difficile, mais les joueurs vont défendre leurs chances face à des joueurs expérimentés», a-t-il déclaré. Il a ajouté que sa formation est fière de représenter son pays pour la première fois à la CAN. « Malgré les chances infimes de la Mauritanie, les joueurs vont tout faire pour tenter une qualification au deuxième tour. La mission sera difficile, car il n’y a aucune alternative à part celle de gagner. Mes poulains veulent offrir aux Mauritaniens la joie qu’ils méritent », a-t-il encore dit. De son côté, Bassem Khalil Moulay, attaquant de la Mauritanie qui a évolué auparavant à l’AS Gabès en Tunisie, a révélé qu’il a été surpris par la performance de la sélection tunisienne qui « doit s’améliorer car elle fait partie des grandes sélections africaines ». « Les joueurs mauritaniens veulent, toutefois, l’emporter ce mardi», a-t-il déclaré.