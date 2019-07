Le Kenyan Masoud Juma Choka vient de signer un contrat de trois ans avec la JSK. Il a été présenté lors d’une cérémonie, qui a vu la participation du président du club Cherif Mellal et le manager du joueur. Ce dernier vient, ainsi, intégrer les Canaris pour renforcer justement le compartiment offensif, qui a tant fait défaut durant la saison dernière. Un recrutement qui vient conforter l’idée que la JSK compte peser de tout son poids dans toutes les compétitions de la prochaine saison. 9 nouvelles recrues pour faire bonne figure dans une saison qui verra l’équipe prendre part au voyage africain. Selon toute vraisemblance, les Canaris joueront à fond en Champions League, même si cela ne sera pas évident. A son arrivée à la tête du club, Mellal avait promis de retrouver la compétition africaine et de permettre à la JSK de redorer son blason. Pour la première partie de la promesse, c’est chose faite, mais la seconde qui consiste à jouer pour le titre africain, l’idée ne semble pas faire l’unanimité. Récemment, l’entraîneur Hubert Velud avait tenu à signaler que son équipe peut jouer pour les titres nationaux de championnat et de coupe d’Algérie, mais pas pour le titre africain. Du côté des supporters, la tendance générale semble être favorable à l’idée de jouer pour le titre africain. D’ailleurs, estiment beaucoup d’entre eux, rien ne sert d’aller faire le tour du continent si la volonté de remporter le titre n’y est pas. Ce qui est contradictoire avec l’esprit de la compétition qui anime le sport en général. Mais, répliquent d’autres, plus avertis, ce n’est une idée qui peut échapper à l’entraîneur Velud qui connaît fort bien le football africain. C’est que lui, il veut que ses joueurs gardent les pieds sur terre et évitent la pression de l’obligation du titre. En tout état de cause, du côté des moyens, la direction ne semble pas lésiner. Recruter 9 joueurs n’est pas une sinécure des points de vue financier et technique. Mais la direction de la JSK veut vraiment renforcer son échiquier et donner à Velud une large gamme de choix dans tous les compartiments, ce qui lui permettra de jouer les tactiques et les plans de jeu nécessaires à toutes les situations. Ceci d’un côté. D’un autre, il est largement visible que la direction n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer aux joueurs une préparation à la hauteur des grands objectifs. Deux stages en Algérie et en France pour préparer la prochaine saison. Lors du premier stage, les Canaris ont choisi Yakouren, une région montagneuse idéale pour la condition physique et mentale. Est venu par la suite un autre séjour à Evian en France avec plusieurs matchs de préparation face à des équipes locales. Enfin, les Canaris, qui se sont donnés hier et aujourd’hui un repos, vont bientôt reprendre avec les matchs amicaux, avec au menu une confrontation face au CRB, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la création du club kabyle, le 2 août 1946. Par la suite, l’équipe entamera une aventure africaine palpitante avec au début un club bien rodé dans la compétition, Al Merikh du Soudan.