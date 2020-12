Grand admirateur de Lionel Messi (33 ans, 10 matchs et 4 buts en Liga cette saison), Juan Mata (32 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) attend impatiemment de savoir où jouera le Barcelonais, la saison prochaine. En tout cas, le milieu offensif de Manchester United n'a aucune envie de voir l'Argentin chez le rival citizen! «Il me rend heureux à chaque fois que je le vois jouer, a raconté l'Espagnol dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Quand je vis un mauvais moment, je vais regarder des vidéos de lui sur YouTube et tout de suite ça va mieux. (...) Pour le bien de mon club, j'espère qu'il ne jouera jamais à l'Etihad. S'il veut venir jouer en Angleterre, qu'il vienne à United.» Pour le moment, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les seuls prétendants annoncés pour «La Pulga».