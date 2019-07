Tunisie Nigeria : L’Egyptien Jihad Gricha au sifflet

Pour le match de ce soir, la Confédération africaine de football a choisi de miser sur l’arbitre controversé Jihad Gricha. L’Égyptien sera assisté de son compatriote Mahmoud Ahmad Kamal Abu Rejal et le Tchadien Aissa Baba alors que le Botswanais Joshua Bondo sera l’arbitre remplaçant. En mai dernier, Gricha avait été suspendu six mois par la CAF en raison de son rendement médiocre lors de la finale aller de la Ligue des champions d’Afrique entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis. Mais cette suspension avait été levée par l’instance dirigeante du football africain à la veille de la CAN-2019.

Les Tunisiens «champions des CSC»

Eliminée en demi-finale de la CAN 2019 après sa défaite contre le Sénégal (0-1), la Tunisie est devenue le champion des buts « Contre son camp (CSC) » de la compétition. En effet, sur les 4 buts encaissés par les Aigles de Carthage avant le match de troisième place ce soir, contre le Nigeria, 3 ont été des buts marqués par leur joueur contre leur camp. Mouez Hassen a marqué contre son camp face au Mali en match de poule, Rami Bédoui a fait de même face au Ghana en 8es de finale et Dylan Bronn a offert au Sénégal, dimanche dernier, le but qui lui a permis de se qualifier pour la finale. Même le quatrième but a été une grosse faute de main de Farouk Ben Mustapha. C’était contre l’Angola en match de poules. Le sort des Aigles de Carthage aurait pu être autre chose s’ils n’avaient pas autant envoyé le ballon dans leurs propres filets. Et cette situation prouve qu’il y a encore du travail à faire au niveau de la défense tunisienne.

Jamilu Collins manquera à l’appel

Le Nigeria, battu en demi-finale de la CAN face à l’Algérie sera contraint de se passer des services de son latéral gauche, Jamilu Collins face à la Tunisie lors du match pour la 3e place. En effet, Collins a écopé de son second carton suspensif juste à quelques minutes du coup de sifflet final.

Hassen et Youssef Msakni déclarés forfaits

Les deux joueurs de la sélection tunisienne, Mouez Hassen et Youssef Msakni, manqueront le match de la 3e place de la CAN-2019, prévu ce soir face au Nigeria. En effet, le staff médical de l’Equipe nationale tunisienne a décidé d’accorder quelques jours de repos au duo. Blessés au cours de la demi-finale de la CAN face au Sénégal, les deux joueurs se reposeront respectivement pour une période de 10 et 14 jours. Ce duo ne sera par conséquent pas présent pour la petite finale de la CAN.