Ayant réussi à se racheter après la défaite concédée à domicile, face au MCA, en s'imposant face au CS Constantine (1-0), l'ESS (1ère, 22 pts) devra faire face à l'équipe la plus en forme du moment. L'OM (3e, 16 pts) reste en effet sur une belle série de cinq victoires de suite. Le MCA (2e, 18 pts), surpris à la maison par une excellente formation de l'AS Aïn M'lila (3-3), abordera son déplacement à Tlemcen avec l'intention de récupérer les points perdus et surtout rester au contact du leader. Le WAT (16e, 7 pts), lui, est appelé à confirmer son premier succès de la saison, décroché lors de la précédente journée à Bel Abbès (3-2) afin de s'éloigner de la zone de relégation. De son côté, le CR Belouizdad (4e, 15 pts) partira largement favori dans son antre du 20-Août devant l'USMBA (13e, 8 pts), retombée dans ses travers suite au revers essuyé à domicile face au WAT. L'ASAM (4e, 15 pts), qui a frôlé l'exploit vendredi à Alger, bénéficiera de la faveur des pronostics en accueillant le RC Relizane (12e, 9 pts), battu lors des deux dernières journées. Le MC Oran et la JS Kabylie, qui se partagent la quatrième place en compagnie du CRB et de l'ASAM, seront face à des tâches diamétralement opposées. Le MCO sera en péril à Alger pour affronter une équipe de l'USMA (8e, 14 pts) complètement métamorphosée après quatre succès de rang, alors que la JSK se rendra à l'Est pour croiser le fer avec le NC Magra (19e, 6 pts), très fébrile à domicile avec un triste bilan de 5 points pris sur 15 possibles. Battue le week-end dernier à Tizi Ouzou (2-1), la JS Saoura (8e, 14 pts) aura une belle occasion de se racheter à Béchar, en accueillant le CS Constantine (16e, 7 pts), auteur de son plus mauvais départ en championnat depuis très longtemps. Pour sa part, l'ASO Chlef (10e, 13 pts), battue dans le temps additionnel dans le derby face au MC Oran (1-0), recevra le Paradou AC (11e, 12 pts), vainqueur à domicile de la JSM Skikda (3-0). En bas du classement, deux rencontres à «six points» seront à suivre, où la victoire est plus que nécessaire pour l'une ou l'autre équipe: JSM Skikda (13e, 8 pts) - NA Hussein Dey (16e, 7 pts) et US Biskra (13e, 8 pts) - CA Bordj Bou Arréridj (20e, 2 pts). Ce dernier, confronté à une crise de résultats sans précédent, reste sans entraîneur depuis le départ de Billel Dziri. Aziz Abbès, qui devait prendre le relais, a fini par se rétracter. Le Nasria, dont le premier match de Dziri s'est avéré un échec suite au nul concédé à domicile face au NCM (1-1), devra se remettre en question devant la JSMS, qui ne jure que par la victoire.

R. S.

Programme Aujourd'hui

JSMS - NAHD (14h30)

NCM - JSK (14h30)

CRB - USMBA (14h30)

ASO - PAC (14h30)

USB - CABBA (14h30)

ASAM - RCR (14h30)

WAT - MCA (15h)

ESS - OM (15h)

USMA - MCO (15h)

JSS - CSC (15h)