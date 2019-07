La JSK jouera ce vendredi à 20h son match face au CRB. Un match gala pour célébrer le 73e anniversaire de la création de la JSK, mais c’est plus qu’un match gala pour le coach des Canaris, Hubert Velud. C’est un match test d’autant plus que le CRB a atteint un stade avancé dans la préparation. Ce sera donc une occasion pour lui de voir plus clair concernant l’avancement de la préparation de son équipe à l’approche du match de la Champions League. La rencontre fortement attendue par les supporters qui voudraient découvrir leur équipe dans son nouveau look, risque, selon nos sources, de se dérouler à huis clos. La décision, précisent nos interlocuteurs, a été prise conjointement avec la direction du club algérois qui ne voudrait, selon toute vraisemblance, pas dévoiler ses plans de jeu pour la saison prochaine. En tout état de cause, la rencontre de ce vendredi avec un club de bonne facture comme le CRB sera une occasion pour le coach français de la JSK pour peaufiner ses plans et voir de plus près ses joueurs. Nos sources annoncent également que le nouveau joueur kényan Jouma ne sera pas aligné pour cette confrontation. Il sera plutôt prêt pour la prochaine rencontre avec le club soudanais d’Al Merreikh, comptant pour les tours éliminatoires de la Champions League, qui débutera la semaine prochaine.

C’est justement cette confrontation que les joueurs sont en train de préparer intensément juste après un court repos qui leur a été permis au retour du stage de France. La joute africaine est attendue donc le 12 août prochain au stade de l’Unité maghrébine de la ville de Béjaïa.

Selon un communiqué de la direction du club kabyle, la rencontre se jouera à 21h. La direction tient également à mettre au courant les supporters que des billets électroniques seront mis en vente au prix de 500 da tout en appelant ces derniers à éviter de tomber entre les griffes des contrefacteurs. Toujours selon nos sources, le public pourra découvrir l’équipe version 2020 de la JSK lors de cette rencontre que l’entraîneur Velud juge très difficile. Pour le coach, l’équipe d’Al Merreikh est à prendre très au sérieux, étant un club bien rodé en compétitions africaines. Une bonne nouvelle pour les supporters de la JSK est tombée, hier, à la mi-journée. Le président Chérif Mellal qui s’exprimait sur les ondes de Radio Tizi Ouzou a confirmé le maintien du joueur burundais Fiston Aboulrazak. Toujours au sujet des joueurs, Cherif Mellal annonce également le retour du joueur Raih, qui a évolué la saison dernière au NAHD. L’équipe kabyle s’est dotée d’un groupe fortement remanié avec neuf nouvelles recrues. Avec l’arrivée du kenyan Jouma et le retour de Raih, c’est le compartiment offensif qui vient d’être renforcé.

A rappeler que l’attaque avait trop souffert la saison passée à cause de l’absence d’un bon finisseur percutant. Le départ de Benkhelifa pourrait également être colmaté par la présence de Raih qui reprend ainsi du service après une absence d’une année. Pour les supporters, la rencontre test se jouera contre Al Merreikh. C’est là que les prestations des joueurs seront jaugées pour avoir un aperçu de la prochaine saison.