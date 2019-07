Le milieu français n’aurait pas l’intention de quitter la Vieille Dame, mais L’Equipe explique qu’il pourrait se laisser convaincre à certaines conditions. Séduit par le recrutement de la Juventus et par l’ambition du club, qui espère gagner la Ligue des Champions, Blaise Matuidi, en fin de contrat dans un an, n’a pas l’intention de quitter le club turinois cet été. Sauf si l’un de ses courtisans lui offre un bail de longue durée, avec un salaire très important, a priori plus important que le sien en Italie (4 millions d’euros par an).

Le PSG, en premier lieu, mais également l’OL et l’AS Monaco seraient intéressés par le milieu de terrain. A son âge (32 ans), il semble cependant difficile pour un club français d’envisager lui donner plus que ce qu’il touche actuellement.