Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la Juventus Turin, le milieu de terrain Blaise Matuidi (33 ans, 45 matchs et 1 but toutes compétitions confondues pour la saison 2019-2020) va-t-il être la première victime des changements importants au sein du club italien? Nommé samedi afin de succéder à Maurizio Sarri, le nouveau coach de la Vieille Dame Andrea Pirlo ne compte pas sur l'international français d'après les informations de La Gazzetta dello Sport hier. Poussé vers la sortie, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait cette fois-ci accepter son sort. En effet, contrairement à l'an dernier où le Tricolore s'était battu, avec brio, pour rester à la Juve, Matuidi serait d'ores et déjà tout proche de trouver un accord afin de rejoindre l'Inter Miami de David Beckham en Major League Soccer. Une nouvelle aventure pour l'ancien Stéphanois?