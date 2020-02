Considéré comme le plus grand talent de sa génération, Kylian Mbappé (21 ans, 27 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) intéresse les plus grands clubs européens, parmi lesquels Liverpool ou encore le FC Barcelone. Le club catalan sait d’ailleurs à quoi s’en tenir concernant l’attaquant du Paris Saint-Germain, dont le contrat expire en juin 2022. En effet, la Sexta explique que les dirigeants des Blaugrana ont récemment approché l’entourage du Champion du monde tricolore en vue d’un transfert. En vain. Selon le média espagnol, le père du joueur, Wilfried Mbappé, contacté à deux reprises, a décliné leur invitation en précisant qu’en cas de départ du PSG, son fils n’irait qu’au Real Madrid. Clair, net et précis.