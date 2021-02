Encensé, critiqué, adoré, dénigré, Kylian Mbappé (22 ans) ne laisse personne indifférent depuis son arrivée au PSG, en 2017. Mais le mardi 16 février 2021 marquera à coup sûr un changement radical dans la perception que beaucoup ont de ce joueur. En effet, le Champion du monde français, pour la première visite de sa carrière au Camp Nou, a été tout simplement monstrueux contre le FC Barcelone (1-4), lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors qu'il a enchaîné 10 matchs de suite sans marquer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes entre décembre 2019 et décembre 2020, le Parisien a ébloui l'Europe du football en inscrivant un triplé dans l'antre du club catalan. Auparavant, seul Andriy Schevchenko était parvenu à mettre 3 buts dans ce stade en C1, le 5 novembre 1997, lors d'une large victoire du Dynamo Kiev (0-4). Mais contrairement à l'attaquant ukrainien, Mbappé a réalisé son hat-trick dans un match à élimination directe. Une phase où aucun visiteur n'a mis 2 buts ou plus. Au-delà de ses buts, c'est l'impression laissée qui a mis tout le monde d'accord. Alors qu'il lui a souvent été reproché de jouer contre nature, de vouloir imiter Neymar, Mbappé a fait du Mbappé. Le Francilien a systématiquement cherché à jouer dans le sens du jeu, sans fioriture. A droite, à gauche, dans l'axe, il n'a laissé aucun répit à ses adversaires. En plus d'avoir été létal à la finition, le Bleu a été précieux dans la construction du jeu puisqu'il a délivré quatre passes clés dans cette partie. Finisseur et détonateur, le combo était trop puissant pour Barcelone. Une prestation XXL qui a forcément ravi Mauricio Pochettino, dithyrambique au sujet de son buteur, qu'il a su protéger depuis le début de leur collaboration. «Je pense que personne ne peut le découvrir. Mbappé est au top, c'est un joueur énorme, il est très content. Les grands joueurs, ils font leur histoire match après match. Aujourd'hui face au Barca, avec son triplé il va être sous les projecteurs. Aucun doute que c'est un top joueur, un première classe», a expliqué le manager argentin en conférence de presse. Quant à Mbappé, il a su trouver les mots justes pour continuer à faire rêver les supporters parisiens. «J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG car c'est un maillot qui me tient à coeur. On n'a, parfois, pas eu de réussite. Je ne vais pas me cacher. Je paie pour mon travail acharné», a expliqué le numéro 7 du PSG. Une déclaration pleine de bon sens en adéquation avec son niveau exceptionnel sur une pelouse mythique. C'est aussi ça, prendre ses responsabilités.