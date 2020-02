Mécontent d’être remplacé à la 68e minute contre Montpellier (5-0) samedi, Kylian Mbappé a eu un échange houleux avec son entraîneur Thomas Tuchel à sa sortie du terrain. Un épisode qui a quasiment éclipsé la belle performance des Parisiens. Au grand regret du coach allemand. Dans son édition d’hier, L’Equipe revient sur le lendemain de la rencontre. On apprend que Tuchel est revenu sur cet incident dimanche en indiquant à ses joueurs qu’il n’était « pas nécessaire de donner à manger aux journalistes ». De son côté, l’attaquant ne s’est pas excusé devant ses partenaires. Il a reconnu que sa réaction était peut-être un peu trop forte, mais il leur a assuré que le problème n’avait aucun rapport avec les joueurs entrés à ce moment-là (Icardi et Cavani) et qu’il ne voulait pas leur manquer de respect. Une manière de confirmer qu’il y a bien un problème avec son coach ? On apprend que le Champion du monde n’aurait pas apprécié les propos que Tuchel lui a glissés à l’oreille lors de son remplacement. L’international français se sentirait considéré « comme un moins de 19 ans », écrit le quotidien sportif. Et pour celui qui n’aime pas qu’on lui parle d’âge, ça ne passe pas très bien...